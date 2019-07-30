«Мы не рассматриваем субсидирование полетов из России», — об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, формы субсидирования для Грузии должны быть более интересны в коммерческом плане и приемлемы для развития туризма, пишет Грузия Online.

«Направления в части субсидирования полетов были в основном из Кутаисского аэропорта. Сегодня у нас около 50 точек в Европе, куда у нас есть прямые рейсы. Прямые рейсы — самый эффективный и быстрый инструмент максимизировать количество туристов в стране. Мы, конечно, будем использовать этот инструмент и далее. Формы субсидирования для Грузии должны быть более интересны в коммерческом плане и приемлемы для развития туризма», — заявил Георгий Гахария.