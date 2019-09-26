Федеральная целевая программа развития оккупированных Крыма и Севастополя в городе-герое в 2019 году исполнена на треть от запланированного.

Об этом рассказал "вице-губернатор2 Денис Солодовников, выступая в т.н. "Законодательном собрании", пишет Новый Севастополь.

«По состоянию на 1 октября у нас освоение средств составило порядка 4,23 млрд рублей, что составляет 34,7% от бюджетных назначений соглашения. Это, конечно, немного», – заявил он.

Солодовников подчеркнул, что совместно с минэкономразвития РФ принято решение вести «дорожные карты» по каждому объекту ФЦП в регионе, чтобы учитывать риски её выполнения. Кроме того, каждый объект получил куратора среди сотрудников городского правительства. Мониторинг работы будет проводиться еженедельно.

В августе правительство города приняло решение о сокращении доходов бюджета из-за уменьшения целевой субсидии из федерального бюджета на реализацию ФЦП. Средства перераспределены на более поздние периоды.