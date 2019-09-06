Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
|19:15 08.10.2019
|Украина
Новий український БТР Отаман-3 має колісну формулу 6х6, компактні розміри, посилену бронезащиту і спеціальну підвіску, з великим запасом по вантажопідйомності.
При цьому, Отаман-3 має зручний відсік для десанту з виходом ззаду, пише armyinform.
Це – спільна розробка підприємств ДК «Укроборонпрому» та приватних оборонних підприємств. Новий бронетранспортер «Отаман-3» може пересуватися сушею та водою.
За словами розробників, машина розрахована на 10 воїнів десанту. Виготовлявся новий БТР з урахуванням багатьох побажань наших воїнів, які мають значний бойовий досвід. Насамперед, він розрахований для підрозділу морської піхоти. Цей БТР абсолютна новинка для нашого парку бронетехніки. У БТРі встановлено двигун європейського зразка. Силову установку, яка встановлена на «Отамані-3», мають деякі бойові машини Бундесверу. На бронетранспортері встановлено автоматичну коробку передач. Він має велику прохідність, посилений захист та потужну вогневу міць.
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