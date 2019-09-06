У столиці відкрилася найбільша в Україні щорічна виставка «Зброя та безпека – 2019». Українська експозиція представлена понад чотирма сотнями учасників від державного і приватного секторів оборонної промисловості.

Також на виставці представлена понад півсотня компанії з інших країн, повідомляє Національний Промисловий Портал.

Свої нові розробки у Києві презентували провідні виробники зброї та військової техніки з США, Польщі, Туреччини, Чехії, Швеції, Німеччини, Китаю, Бельгії, Данії, Італії, Латвії, Люксембургу, Австрії, Хорватії, Словаччини та інші.

Також на майданчику біля павільйонів київського МВЦ вперше будуть представлені гелікоптери марки “Мі”: Мі-2МСБ та Мі-8МСБ. Також Національна гвардія України продемонструє власний гелікоптер Н-225 Super Puma.

ДК «Укроборонпром» на виставці демонструє широкий спектр озброєння, військової техніки, а також продукції військового та подвійного призначення. Так, учасники та відвідувачі виставки зможуть побачити нові розробки понад півсотні підприємств, що входять до складу Концерну.

Виставка «Зброя та безпека-2018» проводиться у форматі двох основних розділів: озброєння та техніка для армії та правоохоронних органів та зброя для цивільного населення. Міжнародна виставка триватиме до 11 жовтня.