Проходивший службу в Крыму сержант запаса Максим Р. довел жену до суицида.

Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления Следкома РФ по Черноморскому флоту оккупантов, пишут Новости Крыма.

Доказательства, собранные 550 военным следственным отделом Следкома РФ в Евпатории признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сержанту запаса Максиму Р., проходившему военную службу по контракту в войсковой части 21005.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 117 (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году гражданин познакомился с девушкой.

В декабре 2015 года молодые люди официально зарегистрировали свои отношения. При этом с июля 2015 года между супругами стали возникать конфликты, по надуманным либо несущественным поводам, в результате которых у военнослужащего сформировалось неприязненное отношение к супруге, и он умышленно начал применять к ней физическое насилие, которое продолжалось во время беременности и после рождения ребенка.

«Действия мужчины способствовали наступлению у супруги декомпенсации психического состояния в виде депрессивной аффективной реакции с превалированием чувства безысходности, сопряженным с безальтернативным принятием и реализацией суицидального решения, которое она реализовала 11 августа 2016 года, во время нахождения семьи на отдыхе в пгт Мирный, покончив жизнь самоубийством», — говорится в сообщении пресс-службы.

Военнослужащий виновным себя в содеянном не признал и показал, что иногда они ругались с супругой, но он ее не избивал и не знает почему она покончила жизнь самоубийством. Однако факты его противоправных действий подтвердили многочисленные свидетели.

По ходатайству гражданина дело рассматривалось судом по месту его жительства в Томске. Томский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений. Окончательное наказание суд назначил в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении.