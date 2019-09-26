Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Абільтарова етапували у Ставропольський край
|16:15 08.10.2019
|Крым
Фігуранта першої бахчисарайської групи по “справі Хізб ут-Тахрір” Рустема Абільтарова етапували до виправної колонії №1 в Ставропольському краї (Росія).
Про це повідомляє Кримська солідарність на своїй сторінці у Facebook, пише uatv.
“Зараз Абільтаров перебуває на карантині, оскільки його привезли в колонію лише кілька днів тому. До цього він був в іншому місці, однак у якому саме – ні рідні, ні адвокат поки не мають інформації”, – сказано в повідомленні.
Рустема Абільтарова затримали разом з Зеврі Абсеітовим, Ремзі Меметовим і Енвером Мамутовим у Бахчисараї 12 травня 2016 року.
Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув’язнення, Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову 8 років 9 місяців позбавлення кожному.
Раніше повідомлялося, що Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова та Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в колонії Ставропольського краю.
Ще на цю тему:
Політв’язню Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат
На виїзді з Криму російські окупанти затримали правозахисника Абдурешита Джеппарова
У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова
Едему Бекірову зробили ще одну операцію
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі