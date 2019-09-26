Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Абільтарова етапували у Ставропольський край

16:15 08.10.2019   Крым

Фігуранта першої бахчисарайської групи по “справі Хізб ут-Тахрір” Рустема Абільтарова етапували до виправної колонії №1 в Ставропольському краї (Росія).

Про це повідомляє Кримська солідарність на своїй сторінці у Facebook, пише uatv.

“Зараз Абільтаров перебуває на карантині, оскільки його привезли в колонію лише кілька днів тому. До цього він був в іншому місці, однак у якому саме – ні рідні, ні адвокат поки не мають інформації”, – сказано в повідомленні.

Рустема Абільтарова затримали разом з Зеврі Абсеітовим, Ремзі Меметовим і Енвером Мамутовим у Бахчисараї 12 травня 2016 року.

Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув’язнення, Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Раніше повідомлялося, що Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова та Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в колонії Ставропольського краю.



Ще на цю тему:

13:00 08.10.2019
Політв’язню Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат
09:15 08.10.2019
На виїзді з Криму російські окупанти затримали правозахисника Абдурешита Джеппарова
08:00 08.10.2019
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
16:30 07.10.2019
Чи віддасть Росія Україні кримських татар, яких вважає "терористами"?
15:30 07.10.2019
У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
13:01 07.10.2019
Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова
15:01 04.10.2019
Едему Бекірову зробили ще одну операцію
12:01 04.10.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо здоров'я двох ув'язнених українців
11:00 04.10.2019
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
10:40 04.10.2019
В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
20:00 08.10.2019
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
18:00 08.10.2019
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
15:15 08.10.2019
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
19:45 08.10.2019
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд