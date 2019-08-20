Госпредприятие оккупированного Россией Крыма «Черноморнефтегаз» удвоит объем добычи газа в ближайшие десять лет.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«В рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиардов кубометров, в 2035 году – до 2 миллиардов. Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5-7 лет», – написал Аксёнов.

В настоящее время оккупированный Россией Крым незаконно добывает около одного млрд кубометров газа при объеме потребления на полуострове в 2,5 млрд кубических метров. Для покрытия потребности в газе с материковой части России проложен магистральный газопровод Кубань – Крым. Он в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Пуск газа по нему состоялся в конце 2016 года.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак в ходе «Российской энергетической недели» заявил, что ведомство поддержит развитие добычи газа «Черноморнефтегазом» на шельфе аннексированного полуострова.

Ранее сообщалось, что «Черноморнефтегаз» потратит 1 млрд рублей на разработку газового месторождения в Ленинском районе Крыма в 36 километрах от поселка Ленино. Оно является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений в Крыму: по данным экспертов, запасы газа составляют 3,5 млрд кубометров.