В ходе раскопок на черноморском побережье археологи Болгарии нашли клад из золотых монет V века.

Как сообщает The Sofia Globe, раскопки велись на территории древнего города Маркианополя, разрушенного гуннами, передают Новости Болгарии.

Полторы тысячи лет назад на территории черноморского побережья Болгарии находились владения Византии. В этот раз ученые начали раскопки на территории древнего города Маркианополя, основанного в 106 году императором Траяном. Сейчас на этом месте находится болгарский городок Девня.

В ходе научных изысканий археологи обнаружили клад из 16 золотых и более 20 бронзовых монет, датированных византийским периодом. Самыми ценными являются золотые солиды с изображением императора Феодосия II. Отметим, на нумизматических аукционах России стоимость одной такой монеты сейчас колеблется на уровне двадцати тысяч рублей. Также ученые нашли солиды с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.

Как рассказал журналистам эксперт краеведческого музея Варны Христо Кузов, этот клад мог быть спрятан при нападении гуннов на древний город Маркианополь, произошедшем в 447 году нашей эры. Известно, что после этого город был восстановлен и в нем поселились остготы. Однако в 586 году город снова был захвачен аварами и после 596 года окончательно разрушен.