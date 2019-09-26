ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
|20:00 08.10.2019
|Краснодарский край
Подразделение специального назначения вооруженных сил Исламской Республики Пакистан в ходе совместного учения со спецназом Минобороны России «Дружба-2019» освободили заложников, попавших в плен к условным террористам.
По замыслу учения военнослужащим спецназа поступила информация о том, что в одном из заброшенных зданий «боевики» удерживают заложников. После проведенных разведывательных мероприятий командир подразделения принял решение штурмом взять здание, освободить заложников и эвакуировать их в безопасное место, пишет пресс-служба Минобороны России.
Под прикрытием снайперских подразделений группы выдвинулись в назначенный район, окружили объект и захватили здание. После того, как условные заложники были доставлены в безопасное место, спецназ приступил к полной зачистке здания.
В демонстрации возможностей групп спецназа вооруженных сил Исламской Республики Пакистан было задействовано около 50 военнослужащих, которые использовали российское вооружение и экипировку.
В учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.
Учения проходят на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Церемония закрытия учения с выполнением совместных действий по десантированию и штурму города состоится 11 октября.
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