В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии началась итоговая проверка за 2019 учебный год.

Проверка проходит под руководством начальника штаба Каспийской флотилии контр-адмирала Николая Якубовского, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Специально созданная комиссия оценит уровень боевой подготовки корабельного состава, состояние вооружения и военной техники. В рамках проверки будут подведены итоги выполнения мероприятий боевой подготовки в учебном году.

Также будет проверено знание командирами своих функциональных обязанностей и требований руководящих документов по безопасному выполнению служебных обязанностей личным составом в ходе различных вводных.

В ходе итоговой проверки все военнослужащие флотилии примут участие в контрольных занятиях и получат оценки по результатам достигнутого уровня подготовки в своей служебно-боевой деятельности.

Помимо этого сообщается, что военнослужащие учебной воинской части Каспийской флотилии готовы к приёму молодого пополнения в ходе проведения осеннего призыва 2019 года, составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке.