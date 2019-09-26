ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
|15:15 08.10.2019
|Россия
В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии началась итоговая проверка за 2019 учебный год.
Проверка проходит под руководством начальника штаба Каспийской флотилии контр-адмирала Николая Якубовского, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Специально созданная комиссия оценит уровень боевой подготовки корабельного состава, состояние вооружения и военной техники. В рамках проверки будут подведены итоги выполнения мероприятий боевой подготовки в учебном году.
Также будет проверено знание командирами своих функциональных обязанностей и требований руководящих документов по безопасному выполнению служебных обязанностей личным составом в ходе различных вводных.
В ходе итоговой проверки все военнослужащие флотилии примут участие в контрольных занятиях и получат оценки по результатам достигнутого уровня подготовки в своей служебно-боевой деятельности.
Помимо этого сообщается, что военнослужащие учебной воинской части Каспийской флотилии готовы к приёму молодого пополнения в ходе проведения осеннего призыва 2019 года, составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке.
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