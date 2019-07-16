МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
|19:45 08.10.2019
|Украина
Міністерство внутрішніх справ має намір закупити 13 літаків Ан-178 для своїх потреб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
“Це новітня розробка, зараз маємо лише один екземпляр такий льотний, але хочемо мати у себе на експлуатації. Дев’ять літаків буде для потреб Служби з надзвичайних ситуацій, 4 літака — для Національної гвардії України, і після того, як перші літаки будуть у нас, „Антонов“ зможе поставляти ці літаки по всьому світу”, — зазначив Аваков.
При цьому міністр повідомив про підписання відповідного договору із керівництвом підприємства щодо закупки Ан-178.
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