Міністерство внутрішніх справ має намір закупити 13 літаків Ан-178 для своїх потреб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.

“Це новітня розробка, зараз маємо лише один екземпляр такий льотний, але хочемо мати у себе на експлуатації. Дев’ять літаків буде для потреб Служби з надзвичайних ситуацій, 4 літака — для Національної гвардії України, і після того, як перші літаки будуть у нас, „Антонов“ зможе поставляти ці літаки по всьому світу”, — зазначив Аваков.

При цьому міністр повідомив про підписання відповідного договору із керівництвом підприємства щодо закупки Ан-178.