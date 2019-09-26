На полигоне Аданак в Республике Дагестан закончился лагерный сбор с участием артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

В течение месяца артиллеристы выполнили порядка 70 различных огневых задач с применением самоходных артиллерийских орудий «Нона», противотанковых орудий «Рапира», противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Фагот», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает пресс-служба Минобороні России.

Впервые в рамках сбора военнослужащие реактивной артиллерийской батареи КФл нанесли огневой удар по позициям условного противника из установок РСЗО «Град» в горах Дагестана на полигоне Дальний. При этом произвели более 400 пусков по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дальностях до 10 километров и выполнили более 50 различных огневых задач в сложных погодных условиях при порывах ветра около 12 м/с.

Также военнослужащие отработали действия артиллеристов на марше, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей, решили ряд задач по управлению огнём.

Итогом полевого выхода стало участие артиллерийских подразделений Каспийской флотилии в тактическом учении по управлению огнём в составе ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

К мероприятиям боевой подготовки в общей сложности было привлечено более 500 военнослужащих полка морской пехоты КФл и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.