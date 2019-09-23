Маріупольський морський порт з 8 жовтня 2019 року збільшив прохідну осадку суден на підхідному каналі Вугільної гавані на 10 сантиметрів — до 7,9 метра.

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

«Всього з початку експлуатаційного днопоглиблення в порту Маріуполь обсяг робіт склав вже майже 900 тис. кубометрів ґрунту. Це дозволило збільшити прохідну осадку на 20 сантиметрів. Завдяки цьому на кожне великотоннажне судно в порту зараз завантажується в середньому додатково 800 тонн вантажу. А, отже, збільшується конкурентоспроможність Маріупольського порту, здешевлюється морська логістика та собівартість продукції українських підприємств, яка йде на експорт», — зазначив в.о. голови ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс.

Роботи на підхідному каналі Вугільної гавані і біля причалів тривають цілодобово. У проекті задіяні три спеціалізовані днопоглиблювальні судна підрядника ТОВ «Спеціалізоване технічне бюро Азимут». Загальний обсяг робіт за проектом складає майже 2 млн кубометрів, вартість — 444 млн грн. Адміністрація порту планує, що до закінчення 2019 року прохідна осадка досягне 8 метрів.

У листопаді 2017 року через істотне обміління для безпеки судноплавства прохідна осадка в каналі Вугільної гавані порту була зменшена до 7,5 метра. З 14 травня 2018 року осаду була відновлена до позначки 7,7 метра, з 3 серпня 2019 року — до 7,8 метра. Результатом днопоглиблення повинно стати відновлення можливості порту приймати судна осадкою 8 метрів.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Довжина підхідного каналу складає 18 кілометрів, ширина — 100 метрів, щорічна заносимість каналу і акваторії — 874 тис. кубометрів. Проектна глибина біля причалів порту — від 8 до 9,75 метра, підхідного каналу — 9,15 метра, акваторії — 9,75 метра. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «ММТП» і ТОВ «СТТ».

Маріупольський морпорт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році.