Азербайджанский парламент утвердил кандидатуру премьер-министра республики.

Новым премьером стал помощник президента страны Ильхама Алиева Али Асадов, за которого единогласно проголосовали все 105 депутатов, сообщает oxu.az.

В 1978 году Асадов окончил Московский институт народного хозяйства. С 1998 года он выступал помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам — заведующим отделом администрации президента. Асадов избирался депутатом парламента республики в 1995–2000 годах.

До него пост премьер-министра республики занимал Новруз Мамедов, которой подал заявление об отставке по собственному желанию.