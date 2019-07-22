Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
|19:00 08.10.2019
|Азербайджан
Азербайджанский парламент утвердил кандидатуру премьер-министра республики.
Новым премьером стал помощник президента страны Ильхама Алиева Али Асадов, за которого единогласно проголосовали все 105 депутатов, сообщает oxu.az.
В 1978 году Асадов окончил Московский институт народного хозяйства. С 1998 года он выступал помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам — заведующим отделом администрации президента. Асадов избирался депутатом парламента республики в 1995–2000 годах.
До него пост премьер-министра республики занимал Новруз Мамедов, которой подал заявление об отставке по собственному желанию.
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