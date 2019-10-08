До Одеси транспортують майбутній корабель-розвідник ВМС / Фото

13:15 08.10.2019   Украина

Сьогодні, 8 жовтня, близько 9:30 на Дніпрі в районі Києва було помічено транспортування майбутнього середнього розвідувального корабля ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Корабель транспортують у плавучому доку до Одеси, де продовжиться його добудова та після випробування за результатами яких введення до бойового складу Військово-морських Сил ЗС України.

Ступінь готовності корабля зараз важко оцінити. Корпус вже пофарбований у сірий колір, встановлених радарів та антен наразі не видно.

Спуск на воду цього корабля відбувся 23 квітня 2019-го року у Києві на підприємстві “Кузня на Рибальському”.


Новий середній розвідувальний корабель побудований на базі судна проекту 502 ЕМ, що мав наступні технічні характеристики:

Довжина: 54,8 метрів
Ширина: 9,8 метрів
Водотоннажність: 1220 тонн
Швидкість: 11,6 вузлів
Дальність: 7200 миль
Автономність: 28 діб
Екіпаж: 29 осіб

Які саме характеристики матиме новий корабель та яке обладнання на ньому встановлюватиметься наразі не відомо.


Фото: УМП



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