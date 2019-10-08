Сьогодні, 8 жовтня, близько 9:30 на Дніпрі в районі Києва було помічено транспортування майбутнього середнього розвідувального корабля ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Корабель транспортують у плавучому доку до Одеси, де продовжиться його добудова та після випробування за результатами яких введення до бойового складу Військово-морських Сил ЗС України.

Ступінь готовності корабля зараз важко оцінити. Корпус вже пофарбований у сірий колір, встановлених радарів та антен наразі не видно.

Спуск на воду цього корабля відбувся 23 квітня 2019-го року у Києві на підприємстві “Кузня на Рибальському”.



Новий середній розвідувальний корабель побудований на базі судна проекту 502 ЕМ, що мав наступні технічні характеристики:

Довжина: 54,8 метрів

Ширина: 9,8 метрів

Водотоннажність: 1220 тонн

Швидкість: 11,6 вузлів

Дальність: 7200 миль

Автономність: 28 діб

Екіпаж: 29 осіб

Які саме характеристики матиме новий корабель та яке обладнання на ньому встановлюватиметься наразі не відомо.



Фото: УМП