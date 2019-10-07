Сербия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и заинтересованы в торговле и совместном производстве в оборонной промышленности.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ghall.com.

Президент Турции прибыл в понедельник, 7 октября, в Белград с двухдневным визитом вместе с членами правительства и делегацией из 200 турецких предпринимателей.

После торжественной встречи в правительственном комплексе “Палата Сербия”, заседания Высшего совета по двустороннему сотрудничеству, подписания девяти межправительственных соглашений президенты Эрдоган и Вучич сделали заявления для СМИ.

“Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве этой области. Наши специалисты высказали интерес к покупке определенных видов вооружений и оборудования в Турции, также мы выражаем наше желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности”, – заявил Вучич на пресс-конференции.