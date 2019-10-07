Турция и Сербия подписали военное соглашение
|18:45 08.10.2019
|Турция
Сербия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и заинтересованы в торговле и совместном производстве в оборонной промышленности.
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ghall.com.
Президент Турции прибыл в понедельник, 7 октября, в Белград с двухдневным визитом вместе с членами правительства и делегацией из 200 турецких предпринимателей.
После торжественной встречи в правительственном комплексе “Палата Сербия”, заседания Высшего совета по двустороннему сотрудничеству, подписания девяти межправительственных соглашений президенты Эрдоган и Вучич сделали заявления для СМИ.
“Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве этой области. Наши специалисты высказали интерес к покупке определенных видов вооружений и оборудования в Турции, также мы выражаем наше желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности”, – заявил Вучич на пресс-конференции.
Ще на цю тему:
В Турции построят крупное оборонное предприятие
В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
Турция расширит ассортимент наземных беспилотников / Фото
Первую партию нефти на турецкий НПЗ STAR доставят из Азербайджана
Турецкая Bozankaya наладит экспорт вагонов метро / Фото
Турция создаст искусственный остров в Черном море – министр
Турция увеличила производство стали
Зависимость Турции от импорта в оборонной промышленности снижается
Строительство НПЗ Star в Турции завершено более чем наполовину
Индекс промышленного производства в Турции вырос на 2,8%
Petkim создает новое предприятие