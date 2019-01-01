Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
|18:30 08.10.2019
|Грузия
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани, находящийся м визитом в Германии подписал с Немецким кредитным банков реконструкции (KfW) соглашение о выделении кредита на сумму в 120 млн евро.
Средства будут направлены на энергетические проекты, пишет Бизнес.Грузия.
В частности, 60 млн. будет потрачено на вторую фазу реформы энергетического сектора, и на обновление инфраструктуры водоснабжения Батуми.
Кроме того выделен грант на сумму в 60 млн. евро, которые будут использованы для внедрения энергосберегающих стандартов в строительстве.
При этом, в последнее время государственный энергетический сектор выделяется неэффективностью расходов и огромными убытками.
Например, Государственная энергосистема Грузии закрыла 2018 год убытками на сумму 76 млн. лари, что неудивительно, если учитывать, что только зарплата директора компании составляет 21 000 лари в месяц.
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