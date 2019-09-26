В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
|18:00 08.10.2019
|Россия
В случае объявления военного положения министерство обороны РФ планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов в качестве санитарного транспорта.
Об этом сообщает во вторник, 8 октября, Интерфакс со ссылкой на собеседников газеты "Известия" в военном ведомстве.
"Из них (рейсовых и междугородных автобусов - ИФ) планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства", - говорится в публикации.
Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений "Центр-2019", рассказали изданию в Минобороны.
Во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи бойцов бесперебойно доставляли в госпитали. Для этого из "призванных из запаса" рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза, уточняется в статье.
Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские. С них сняли часть сидений, а вместо них разместили носилки и медицинское оборудование, пишет издание.
Ще на цю тему:
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
ЮВО: В Дагестане завершился лагерный сбор артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии
ЮВО: Более тысячи артиллеристов ЧФ проводят лагерный сбор на полигонах Крыма и Кубани
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» батареи Каспийской флотилии впервые нанесли огневой удар по позициям условного противника в горах Дагестана
ЮВО: На Каспийской флотилии началось учение сил материально-технического обеспечения
ЮВО: Инженеры на учениях переправят через реку танковый батальон