В случае объявления военного положения министерство обороны РФ планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов в качестве санитарного транспорта.

Об этом сообщает во вторник, 8 октября, Интерфакс со ссылкой на собеседников газеты "Известия" в военном ведомстве.



"Из них (рейсовых и междугородных автобусов - ИФ) планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства", - говорится в публикации.



Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений "Центр-2019", рассказали изданию в Минобороны.



Во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи бойцов бесперебойно доставляли в госпитали. Для этого из "призванных из запаса" рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза, уточняется в статье.



Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские. С них сняли часть сидений, а вместо них разместили носилки и медицинское оборудование, пишет издание.