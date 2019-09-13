Відсьогодні можна подавати заявки на конкурс на концесію порту Херсон

17:45 08.10.2019   Украина

У газеті Верховної Ради "Голос України" від 8 жовтня опубліковано оголошення про початок подання заявок на участь у концесійному конкурсі у морському порту Херсон.

За даними пресслужби Мінінфраструктури, об'єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон та включає майно ДП "ХМТП" та майно ДП "АМПУ" згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені або збудовані відповідно до умов концесійного договору. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 років, повідомляє УНН.

"Строк розгляду заявки для допущення до участі у конкурсі складає 14 днів, рекомендуємо подавати заявки якомога раніше. 6 грудня 2019 року закінчується строк подання заявок та конкурсних пропозицій до комісії. З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, за наявності, приймаються зміни до конкурсних пропозицій. По завершенню періоду внесення змін до конкурсних пропозицій, з 10 до 20 січня 2020 року, конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу. Ми очікуємо, що рішення про визначення переможця концесійного конкурсу Мінінфраструктури прийме у другій половині січня 2020 року (в залежності від кількості та якості поданих пропозицій)", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр також зауважив, що після визначення переможця концесійного конкурсу та опублікування результатів конкурсу (орієнтовно початок лютого 2020 року), Мінінфраструктури перейде до переговорів та підписання договору з переможцем конкурсу. Укладення договору планується на початку травня 2020 року.

Нагадаємо, 12 вересня Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств "Херсонський морський торговельний порт" та "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідного майна ДП "Адміністрація морських портів України".



Ще на цю тему:

16:01 03.10.2019
Парламент принял закон «О концессиях»
12:01 01.10.2019
Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
11:15 19.09.2019
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, — ученые НАН Украины
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
16:47 13.09.2019
Рада ухвалила у першому читанні законопроект про концесію
08:21 13.09.2019
Україна оголосила конкурси на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
09:15 03.09.2019
Президент поручил передать в концессию ГП в портах Херсон и Ольвия до конца года
08:11 30.08.2019
Омелян подписал приказы о начале концессии «Ольвии» и ХМТП
16:21 14.08.2019
Кабмин утвердил решение о начале концессии в портах Херсон и Ольвия
19:21 22.04.2019
Херсонский порт посетила китайская делегация в рамках проекта концессии
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
20:00 08.10.2019
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
18:00 08.10.2019
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
15:15 08.10.2019
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
19:45 08.10.2019
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд