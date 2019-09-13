У газеті Верховної Ради "Голос України" від 8 жовтня опубліковано оголошення про початок подання заявок на участь у концесійному конкурсі у морському порту Херсон.

За даними пресслужби Мінінфраструктури, об'єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон та включає майно ДП "ХМТП" та майно ДП "АМПУ" згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені або збудовані відповідно до умов концесійного договору. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 років, повідомляє УНН.

"Строк розгляду заявки для допущення до участі у конкурсі складає 14 днів, рекомендуємо подавати заявки якомога раніше. 6 грудня 2019 року закінчується строк подання заявок та конкурсних пропозицій до комісії. З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, за наявності, приймаються зміни до конкурсних пропозицій. По завершенню періоду внесення змін до конкурсних пропозицій, з 10 до 20 січня 2020 року, конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу. Ми очікуємо, що рішення про визначення переможця концесійного конкурсу Мінінфраструктури прийме у другій половині січня 2020 року (в залежності від кількості та якості поданих пропозицій)", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр також зауважив, що після визначення переможця концесійного конкурсу та опублікування результатів конкурсу (орієнтовно початок лютого 2020 року), Мінінфраструктури перейде до переговорів та підписання договору з переможцем конкурсу. Укладення договору планується на початку травня 2020 року.

Нагадаємо, 12 вересня Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств "Херсонський морський торговельний порт" та "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідного майна ДП "Адміністрація морських портів України".