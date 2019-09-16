Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням допомогти встановити місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, яких у вересні етапували з Криму до Москви.

Про це повідомила Денісова у Facebook, пише Українська правда.

"На сьогодні місцеперебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова – невідоме", пише денисова.

"У зв’язку з цим невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів".

Нагадаєм, 25 вересня адвокат Сергій Легостов заявив, що засуджених у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.