Денісова просить Москалькову з’ясувати, де перебувають т.з. "кримськи диверсанти" Дудка і Бессарабов
|17:00 08.10.2019
|Крым
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням допомогти встановити місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, яких у вересні етапували з Криму до Москви.
Про це повідомила Денісова у Facebook, пише Українська правда.
"На сьогодні місцеперебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова – невідоме", пише денисова.
"У зв’язку з цим невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів".
Нагадаєм, 25 вересня адвокат Сергій Легостов заявив, що засуджених у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.
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