Экипаж фрегата оккупантов «Адмирал Эссен» провел в море учения ПВО
|16:45 08.10.2019
|Крым
Расчеты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» отработали в акватории Черного моря отражение авиаудара условного противника.
Об этом сегодня, 8 октября, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ оккупантов, пишет Крыминформ.
По замыслу учения, бомбардировщик условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и атаковал его, произведя запуск управляемых ракет. Роль условного противника выполнял экипаж самолёта Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, говорится в сообщении.
В ходе тренировки корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условные цели. В свою очередь, расчет ПВО при подходе условных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками зенитных ракет.
Ранее «Адмирал Эссен» в составе отряда кораблей ЧФ вышел в море для участия в учении с участием подлодки.
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