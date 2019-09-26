Расчеты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» отработали в акватории Черного моря отражение авиаудара условного противника.

Об этом сегодня, 8 октября, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ оккупантов, пишет Крыминформ.

По замыслу учения, бомбардировщик условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и атаковал его, произведя запуск управляемых ракет. Роль условного противника выполнял экипаж самолёта Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, говорится в сообщении.

В ходе тренировки корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условные цели. В свою очередь, расчет ПВО при подходе условных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками зенитных ракет.

Ранее «Адмирал Эссен» в составе отряда кораблей ЧФ вышел в море для участия в учении с участием подлодки.