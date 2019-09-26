Более тысячи военнослужащих из состава ракетно-артиллерийских соединений и частей Черноморского флота страны-агрессора принимают участие в лагерном сборе на общевойсковых полигонах оккупированного Крыма и Кубани.

Об этом сообщила пресс-служба флота оккупантов, передает Крыминформ.

«С военнослужащими проводятся занятия по управлению артиллерийским огнем, в которых задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также минометы «Сани» и «Поднос», – говорится в сообщении.

Артиллеристы в ходе лагерного сбора отрабатывают слаженность действий разведывательных и огневых контуров в составе подразделений, а также способы применения артиллерии в ходе высадки воздушного и морского десанта. «Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты флота с проведением артиллерийских стрельб, выброски воздушного десанта с самолетов Ил-76 и высадки БТР-82А с морским десантом с больших десантных кораблей для захвата побережья», – отметили в пресс-службе.

Раннее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что в округе началась итоговая проверка за учебный год. Комплексная комиссия оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях.