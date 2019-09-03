"Госкомрегистр" оформил в госсобственность девять объектов Крымских морских портов

16:30 08.10.2019   Крым

Специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма оформили право собственности Крыма на девять объектов недвижимости ГУП «Крымские морские порты», расположенных в Керчи. 

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.

«Два сооружения – причал и эстакада площадью 324 и 107 кв. м, а также семь объектов недвижимости общей площадью 339 кв. м – здание караванной службы, хозяйственное строение, гараж, склад, здание автогаража. Имущество находится на территории Керчи», – сообщили в Госкомрегистре.

В ведомстве напомнили, что ранее специалисты оформили 26 нежилых зданий и сооружений данного предприятия общей площадью около 5 000 кв. м.



Ще на цю тему:

10:40 30.09.2019
Втрати українських портів з 2014 року обчислюються мільярдами
11:30 18.09.2019
Севастопольский морской порт будет в собственности государства лишь частично
17:40 12.09.2019
В оккупированном Крыму обсудили вопросы развития морских портов
21:01 03.09.2019
За п'ять років окупації у кримські порти заходили понад 600 іноземних суден
17:01 03.09.2019
Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить
18:01 30.08.2019
Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
16:00 19.07.2019
Строительство яхтенной марины в Балаклаве за год подорожало вдвое
11:01 03.06.2019
В Севастополе спасатели ликвидировали пожар на корабле / Видео
09:31 23.05.2019
Чорноморські порти анексованого Криму і Росії зазнали збитків через санкції
14:21 10.04.2019
Оккупанты передадут "Крымским морским портам" ряд нежилых помещений
10:21 18.03.2019
Оккупанты заявили о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность РФ
18:41 11.03.2019
Росморречфлот обнародовал статистику грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна с учетом оккупированного Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
20:00 08.10.2019
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
18:00 08.10.2019
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
15:15 08.10.2019
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
19:45 08.10.2019
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд