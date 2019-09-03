"Госкомрегистр" оформил в госсобственность девять объектов Крымских морских портов
|16:30 08.10.2019
|Крым
Специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма оформили право собственности Крыма на девять объектов недвижимости ГУП «Крымские морские порты», расположенных в Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.
«Два сооружения – причал и эстакада площадью 324 и 107 кв. м, а также семь объектов недвижимости общей площадью 339 кв. м – здание караванной службы, хозяйственное строение, гараж, склад, здание автогаража. Имущество находится на территории Керчи», – сообщили в Госкомрегистре.
В ведомстве напомнили, что ранее специалисты оформили 26 нежилых зданий и сооружений данного предприятия общей площадью около 5 000 кв. м.
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