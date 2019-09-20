Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного

16:00 08.10.2019   Крым

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Керченского моста начнется в июне 2020 года.

Это связано с "необходимостью сохранить памятник археологии на подходах к мосту", сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом - в июне 2020 года - на мосту и подходах откроется грузовое движение. Предложения по срокам открытия грузового движения Министерство транспорта документально оформило и передало в правительство РФ. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее движение по железнодорожной части моста планировалось открыть в конце 2019 года, сроки открытия пассажирского движения не корректировались: пассажирским поездам "перенос участка керченского подхода" не помешает.



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