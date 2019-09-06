Строительство еще двух "Комет" для Азово-Черноморского региона началось на заводе в Рыбинске

15:45 08.10.2019   Крым

Завод "Вымпел" (г. Рыбинск Ярославской области), который занимается строительством судов нового поколения на подводных крыльях "Комета 120М", приступил к производству четвертого и пятого катеров.

Об этом сообщил ТАСС представитель концерна "Калашников".

"АО "Судостроительный завод "Вымпел" уже приступило к строительству четвертой и пятой "Комет", - сказал он.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина. Первая "Комета" была запущена на линии Ялта - Севастополь в 2018 году, она же работала на маршруте в этом сезоне. Представитель "Калашникова" уточнил, что сейчас вторая "Комета" проходит швартовные и ходовые испытания, затем ее передадут заказчику. Как ожидается, в конце октября к месту проведения испытаний отправят третью "Комету".

По словам собеседника агентства, все суда планируется эксплуатировать в Азово-Черноморском бассейне. "Высокий спрос, который мы наблюдали в 2018-2019 годах, дает уверенность в высоком уровне загрузки строящихся судов на подводных крыльях "Комета-120М" при осуществлении скоростных пассажирских перевозок", - добавил представитель концерна.

Сообщается, что судно на подводных крыльях "Комета 120М", которое курсирует между Ялтой и Севастополем, перевезло за летний сезон около 39 тыс. человек - на 11% больше чем планировалось.

Он отметил, что "Кометами" интересуются за рубежом. "В настоящее время ведется переговорный процесс по продвижению судна на подводных крыльях "Комета 120М" в нескольких зарубежных странах", - сказал представитель "Калашникова".

"Комета 120М" берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов.



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