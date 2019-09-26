Пансионат Коломойского в оккупированном Крыму достался советнику Аксенова

15:30 08.10.2019   Крым

Пансионат, расположенный в поселке Береговое (Ялта), ушел с молотка за начальную стоимость 73 057 703,2 руб. 

Конкурс был объявлен 3 сентября, 26 сентября были подведены итоги аукциона, пишут Примечания.
 
Победителем стала крымская компания ООО «Золотая Ялта». В то же время, согласно выписке Росреестра, земля под пансионатом принадлежит т.н. "муниципальному образованию городской округ Ялта". 

Интересно, что и на здание право собственности еще не перерегистрировано, при этом пансионат включен в список уже проданного крымского имущества, опубликованный на сайте Распорядительной дирекции имущества оккупированного Крыма.

Других участников в конкурсе не было, поэтому договор заключат за начальную стоимость. По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем, владеющим всей фирмой «Золотая Ялта», является АО «Зарубежтехпромпроект».

Актуальный список акционеров закрыт, однако известно, что по состоянию на март 2006 года его основным акционером был Олег Белавенцев. Он с 2014 по 2018 год был полномочным представителем в двух федеральных округах – сначала в ликвидированном Крымском, а затем в Северо-Кавказском. После увольнения Белавенцев вернулся на аннексированный полуостров, где числился в советниках Аксенова. 

Гендиректором «Золотая Ялта» является Носков Виктор Владимирович, который возглавляет и ряд других «дочек» «Зарубежтехпромпроекта». Часть дочерних компаний АО на момент 2015 года возглавлял зять Белавенцева — Егор Близнов. 

О том, что продается именно пансионат, на сайте "республиканских торгов" не упоминалось. Нет этой информации и в приложенной аукционной документации. На продажу выставили «нежилое здание площадью 2864,90 кв. м» по адресу г. Ялта, пгт Береговое, ул. Кипарисная, д. 1, корп. 15. В действительности по этому адресу расположен пансионат «Кастрополь», информация о котором была удалена с сайта Распорядительной дирекции имущества оккупированного Крыма, так как имущество продано. 

Информация о пансионате была удалена даже с популярного туристического портала «Тонкости туризма», где публикуется все о гостиницах, санаториях и мини-отелях. Судя по данным из кэша поисковых систем, визитная карточка пансионата была доступна еще 25 сентября.



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