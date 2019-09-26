Подразделения гидрографической службы Черноморского флота страны-агрессора в рамках специальных учений применили радиогеодезический комплекс «Крабик – БМ».

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

«В ходе учения специалистами гидрографической службы в целях обеспечения ведения условных боевых действий кораблями флота были развернуты на побережье маневренные радиогеодезические комплексы «Крабик-БМ», а также аналогичная корабельная станция на гидрографическом судне. Комплекс позволяет в режиме реального времени определять координаты неподвижных объектов и параметры движения целей с минимальной погрешностью», – говорится в сообщении.

Военные в ходе учений используют «Крабик» в качестве опорных геодезических комплексов для других радиотехнических средств с целью формирования единого навигационного поля в морском районе ведения условных боевых действий.

Специальное учение гидрографов ЧФ проходило в оккупированном Россией Севастополе в течении двух суток. Цель учений – проверка готовности подразделений гидрографической службы к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота.