Гидрографы Черноморского флота применили на учениях комплекс «Крабик»
|15:00 08.10.2019
|Крым
Подразделения гидрографической службы Черноморского флота страны-агрессора в рамках специальных учений применили радиогеодезический комплекс «Крабик – БМ».
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.
«В ходе учения специалистами гидрографической службы в целях обеспечения ведения условных боевых действий кораблями флота были развернуты на побережье маневренные радиогеодезические комплексы «Крабик-БМ», а также аналогичная корабельная станция на гидрографическом судне. Комплекс позволяет в режиме реального времени определять координаты неподвижных объектов и параметры движения целей с минимальной погрешностью», – говорится в сообщении.
Военные в ходе учений используют «Крабик» в качестве опорных геодезических комплексов для других радиотехнических средств с целью формирования единого навигационного поля в морском районе ведения условных боевых действий.
Специальное учение гидрографов ЧФ проходило в оккупированном Россией Севастополе в течении двух суток. Цель учений – проверка готовности подразделений гидрографической службы к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота.
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