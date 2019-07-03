Defender-Europe: США перекинуть до Європи найбільшу кількість військ за останні 25 років
|11:15 08.10.2019
|Россия
За планом багатонаціональних навчань Defender-Europe 20 Збройні сили США здійснять стратегічну передислокацію до Європи близько 20 тисяч особового складу, що є найбільшою кількістю військ за останні 25 років.
Навчання пройдуть із квітня по травень 2020 року на території 10 європейських країн, повідомили власному кореспондентові Укрінформу у Європейському командуванні ЗС США.
«Defender-Europe 20 та пов'язана діяльність підвищать стратегічну готовність, бойову та оперативну сумісність, а також військові можливості США до швидкого перекидання великої кількості боєготовних сил і обладнання зі Сполучених Штатів до Європи задля оперативної відповіді спільно із союзниками на потенційні кризи», - заявили у Європейському командуванні ЗС США.
Окрім цього, як відзначається, ці навчання підтверджують зобов'язання Сполучених Штатів у рамках співпраці в НАТО, у захисті Європи та стримуванні можливого супротивника.
У навчаннях візьмуть участь близько 37 тисяч військовослужбовців із 18 країн НАТО та партнерів, включаючи 20 тис. особового складу, що буде передислоковано із території США.
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