В аннексированном Симферополе 5 октября на центральной площади Симферополя курсанты крымского филиала Краснодарского университета МВД присягнули на верность соседней России.

Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на «Крым Реалии».

Личный состав вуза прошел маршем под сопровождение духового оркестра и возложил цветы к мемориалу в память о погибших силовиках. 82 будущих правоохранителя возложили цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках органов внутренних дел.

По данным Крымской правозащитной группы, за три года в российскую армию были призваны около 10 тысяч крымчан.

В январе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым просила жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.