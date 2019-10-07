Часть средств Дорожного фонда в размере 1% (около 740 млн грн) Мининфраструктуры Украины предлагает ежегодно направлять на развитие внутренних водных путей - в частности на дноуглубление рек и ремонт шлюзов.

Как сообщает ЦТС, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в диалоге экс-главой МИУ Владимиром Омеляном в Facebook.

"В старой редакции (закона о внутренних водных путях - ЦТС) вообще не были предусмотрены пути финансирования развития внутренних водных путей, а это ключевое. Мы же это предусмотрели в новом законопроекте, и будет 1% от Дорожного фонда (ориентировочно 740 млн грн) в год финансирования из спецфонда для обеспечения дноуглубительных работ и ремонта шлюзов", - сказал Криклий.

По словам министра, Дорожный фонд также наполнится на несколько процентов благодаря направлению штрафов и платному проезду для грузовых авто.

В свою очередь советник главы МИУ Виктор Довгань написал в блоге на ЦТС, что на первом этапе дноуглубление и ремонт шлюзов Днепровского каскада потребуют 32,5 млн евро.

"Очень важно принять законопроект о внутреннем водном транспорте, который предусматривает финансирование в размере 1% от Дорожного фонда в речную инфраструктуру (700 млн грн на 2020 год). Нам необходимо вложить на первом этапе 32,5 млн евро на дноуглубительные работы и ремонт шлюзов Днепровского каскада", - сказал он.

Как сообщал ЦТС, в июне "Укрводшлях" предложил найти средства на обслуживание шлюзов в Дорожном фонде. Такое заявление сделал заместитель начальника "Укрводшляха" по вопросам развития Дмитрий Шершнев в ходе круглого стола на тему "Что сдерживает развитие речной отрасли?". "Наше предложение заключается в том, чтобы найти достаточные источники финансирования и закрепить их за ГП "Укрводшлях". Эти источники финансирования можно найти в Дорожном фонде. Речные перевозчики тоже расходуют топливо и платят акцизный сбор в Дорожный фонд. Думаю, что там находится часть денег, принадлежащих реке. Таким образом, можно направить эти средства на "Укрводшлях" и полностью обеспечить содержание водных путей Украины", - отметил он.

В ответ в "Укравтодоре" удивились желанию "Укрводшляха" и констатировали, что предпринимаются попытки решить проблемы других отраслей за счет успешных результатов реформирования дорожной сферы.