В центре Севастополя оккупанты сняли историческую брусчатку / Фото
|14:00 08.10.2019
|Севастополь
В Севастополе в ходе капитального ремонта улицы Советской начали демонтировать брусчатку. Историческое покрытие начали снимать на пересечении улиц Советской и Сергеева-Ценского.
Об этом ForPost сообщил севастопольский художник и скульптор Виктор Чижов.
Общественник, борющийся за сохранение исторического наследия и индивидуального облика Севастополя, поинтересовался у строителей судьбой брусчатки и услышал в ответ, что вскоре вместо неё уложат асфальт.
Тревога севастопольца понятна: мало где сохранившаяся брусчатка является одной из особенностей исторического облика Севастополя, и горожане дорожат каждым её сохранившимся метром. Напомним, в 2009 году брусчатки лишился спуск Котовского — там её заменили на современную плитку, а вечный исторический камень канул в неизвестном направлении. После этого малая, но важная артерия стала "плыть" практически от любого дождя. А после июньского ливня 2019 года спуск решили полностью закатать в асфальт.
Не согласились севастопольцы и с качеством ремонта улицы Василия Кучера. Горожан возмутило, что историческая мостовая приобрела совсем другой вид — брусчатка измельчала, изменила форму и покрылась трещинами. Вскоре появились и многочисленные претензии к качеству укладки.
Как попытался успокоить тревогу представитель подрядчика, компании ООО «Спецуниверсалстрой», Алексей Михеев, ничего фатального — историческое покрытие снимут лишь на стыке улиц.
«Мы снимаем около метра, до новой границы. Дальше мы разбирать ничего не будем. Брусчатку аккуратно складируем на поддоны, и она будет возвращена в Севавтодор по акту. Он контролирует все работы», — рассказал ForPost Алексей Михеев.
Успокоит ли севастопольцев контроль ведомства, в котором неделю назад два представителя руководства были задержаны по подозрению во взятке, - пишет издание.
Фото: ForPost.
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