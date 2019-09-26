Херсонський суд дозволив передати АРМА танкер, що поставляв в окупований Крим паливо

13:45 08.10.2019   Крым

Херсонський міський суд дозволив передати Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів танкер MRIYA, який перевозив паливо для потреб Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму.

Про це повідомила в Telegram-каналі пресслужба прокуратури АР Крим. Судове засідання відбулося 7 жовтня, пише ZN,UA.

"Сьогодні, 7 жовтня 2019 року, Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачі арештованого судна "VILGA" (зараз MRIYA) Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться в собщении.

10 серпня українські правоохоронці обшукали танкер "MRIYA". Кримінальну справу відкрили за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України, судно підозрюють у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вилга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Судно під новою назвою MRIYA в травні-червні цього року відвідувало порт Ізмаїла Одеської області.

19 серпня Херсонський апеляційний суд ухвалив рішення заарештувати танкер. Зазначимо, що Херсонський міський суд спочатку відмовив в арешті MRIYA.

27 серпня танкер MRIYA доставили в порт Херсона. При цьому безпосередньо капітан судна самоусунувся від виконання своїх обов'язків з управління танкера.

Прокуратура АР Крим оголосила капітану танкера підозру за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинені службовою особою з використанням службового становища, повторно) Кримінального кодексу України.



Ще на цю тему:

17:15 08.10.2019
В Крыму военнослужащий довел беременную жену до суицида и получил 4 года
16:45 08.10.2019
Экипаж фрегата оккупантов «Адмирал Эссен» провел в море учения ПВО
15:00 08.10.2019
Гидрографы Черноморского флота применили на учениях комплекс «Крабик»
09:30 08.10.2019
Более 10 кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для проведения учений
08:41 08.10.2019
В оккупированном Крыму появятся новейшие реактивные системы
08:30 08.10.2019
На Черноморском флоте экипажи судов поисково-спасательного отряда тушили "пожар" на аварийном объекте
08:30 07.10.2019
В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ
17:30 04.10.2019
Оккупанты к 2024 году построят в Севастополе РЛС «Воронеж-М»
17:15 04.10.2019
Оккупанты возвращают сторожевой корабль в Севастополь из Средиземного моря
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
19:21 03.10.2019
Тягали за волосся і душили мішком: Російський журналіст розповів про побиття морпіхами на курсах в Криму
17:51 03.10.2019
В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
20:00 08.10.2019
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
18:00 08.10.2019
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
15:15 08.10.2019
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
19:45 08.10.2019
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд