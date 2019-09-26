Херсонський міський суд дозволив передати Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів танкер MRIYA, який перевозив паливо для потреб Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму.

Про це повідомила в Telegram-каналі пресслужба прокуратури АР Крим. Судове засідання відбулося 7 жовтня, пише ZN,UA.

"Сьогодні, 7 жовтня 2019 року, Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачі арештованого судна "VILGA" (зараз MRIYA) Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться в собщении.

10 серпня українські правоохоронці обшукали танкер "MRIYA". Кримінальну справу відкрили за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України, судно підозрюють у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вилга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Судно під новою назвою MRIYA в травні-червні цього року відвідувало порт Ізмаїла Одеської області.

19 серпня Херсонський апеляційний суд ухвалив рішення заарештувати танкер. Зазначимо, що Херсонський міський суд спочатку відмовив в арешті MRIYA.

27 серпня танкер MRIYA доставили в порт Херсона. При цьому безпосередньо капітан судна самоусунувся від виконання своїх обов'язків з управління танкера.

Прокуратура АР Крим оголосила капітану танкера підозру за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинені службовою особою з використанням службового становища, повторно) Кримінального кодексу України.