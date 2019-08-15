А России установлены новые лимиты по трудоустройству для иностранцев

13:30 08.10.2019   Россия

Российская Федерация продолжает отгораживаться от внешнего мира. Правительство страны определило допустимую долю приема иностранных граждан в различных областях.
 
«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», – сообщается 7 октября в тексте документа, опубликованном на сайте правительства РФ, передает группа Информационное Сопротивление.

Наибольшую долю мигрантов среди работников разрешили в строительстве – почти 80%. Однако в отдельных регионах, включая Москву, эта норма не действует. Сохранен остался лимит на число иностранных работников в хозяйствах по выращиванию овощей, где они смогут составлять половину. Почти четверть иностранных работников разрешена в сферах пассажирского транспорта и автомобильных грузовых перевозок, а также для спортсменов.

В некоторых областях российское правительство установило лимит в 0% для приезжих – это, например, аптеки и торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках.



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