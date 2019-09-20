Конгрес запросив у Білого дому і Пентагону документи про військову допомогу Україні

10:15 08.10.2019   Украина

Нижня палата американського Конгресу запросила у Білого дому і Пентагону документи про військову допомоги США Україні. 

Міністерство оборони США й адміністративно-бюджетне управління Адміністрації президента мають надати запитувані документи Палаті Представників до 15 жовтня, .

Листи з Конгресу отримали міністр оборони Марк Експер і керівник управління Рассел Воуг. Запити до Білого дому і Пентагону скерували голови комітетів Палати Представників з розвідки, закордонних справ і нагляду Адам Шифф, Елліот Енгел і Елайджа Каммінгс.пише ZN,UA.

"Запит, що додається, містить вимогу надати документи, необхідні комітетам, щоб вивчити послідовність подій і причини, що стояли за рішенням Білого дому затримати вкрай необхідну військову допомогу Україні, схвалену Конгресом США для протидії російської агресії", - йдеться в листі, підписаному очільниками трьох комітетів.

Відзначимо, що в тексті скарги, яку подав інформатор з розвідслужб, сказано, що Трамп розпорядився заморозити допомогу для України за кілька днів до телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Через деякий час після розмови допомогу булао розблоковано.

26 вересня, з'явилося повідомлення про те, що приблизно 30 з 250 мільйонів військової допомоги Україні в поточному фінансовому році, який завершиться 1 жовтня, адміністрація Трампа планує знову заморозити.

При цьому Трамп стверджує, що не вимагав від Зеленського розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера в обмін на надання військової допомоги.

Як повідомлялося, 26 вересня у США оприлюднили скаргу співробітника розвідки на дії Дональда Трампа під час розмови з Володимиром Зеленським. Інформатор підозрюєв Трампа у використанні свого становища для втручання в президентські вибори 2020 року. У скарзі сказано, що президента США тиснув на президента України, наполягаючи на розслідуванні щодо Джо Байдена, ймовірного кандидата в президенти від Демократичної партії, і його сина Хантера. А оточення Трампа намагалося заблокувати стенограму розмови, помістивши її до сховища інформації про таємні операції розвідки.

Також повідомляється, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані в приватному порядку контактував з керівником Офісу президента Андрієм Богданом і тодішнім в.о. голови СБУ Іваном Бакановим, а також літав до Мадрида для зустрічі з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

25 вересня, в день зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, Білий дім оприлюднив розшифровку їхньої липневої телефонної розмови.

Міністерство юстиції вивчило документ і не знайшло в словах Трампа ознак порушення федерального законодавства.

Однак це не переконало представників Демократичної партії в нижній палаті Конгресу в необхідності відмовитися від ідеї імпічменту. Про початок процедури спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі повідомила 24 вересня.

3 жовтня конгресмени допитали Курта Волкера. Колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні протягом 10 годин в закритому режимі відповідав на їхні питання.



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