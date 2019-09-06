Минобороны РФ планирует развернуть новые лазерно-оптические комплексы для обнаружения космических объектов
|12:45 08.10.2019
|Россия
Российские военные до 2022 года получат более 10 новых комплексов, в том числе лазерно-оптических, для обнаружения космических объектов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
"До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ в связи с Днем космических войск РФ.
"Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края", - сообщили в Минобороны РФ.
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