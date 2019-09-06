Российские военные до 2022 года получат более 10 новых комплексов, в том числе лазерно-оптических, для обнаружения космических объектов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.



"До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ в связи с Днем космических войск РФ.



"Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края", - сообщили в Минобороны РФ.