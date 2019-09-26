Минобороны России резко усиливает огневую мощь береговых войск в оккупированном Крыму.

В войска начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», сообщают Известия.

Установки уже заменили знаменитые «Грады» в полковой и дивизионной артиллерии полуострова. «Торнадо-Г» полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель, благодаря чему черноморские берега станут недосягаемыми для кораблей противника. За это в войсках их шутливо называют «роботы».

Комплекты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поставлены в 8-й отдельный артиллерийский полк береговых войск и в 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Ожидается, что перевооружение на новые установки завершится в нынешнем году.

9К51М «Торнадо-Г» представляет собой модернизированную систему, созданную на основе наработок по знаменитой установке 9К51 «Град». Основное отличие заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером для расчета баллистических показателей. «Торнадо-Г» — полностью автоматизированная машина. После получения координат цели установка сама проводит вычисления, разворачивает направляющие на необходимый угол и возвышение, и по команде производит залп. Задача расчета, по сути — только доставить РСЗО в заданную точку, привести в боевое положение и дать сигнал на открытие огня.

Управление огнём проходит практически без участия человека — даже вводить данные в систему не всегда необходимо — она может сама принимать и обрабатывать информацию, поступающую с разведывательных машин и беспилотников.

Полная автоматизация позволяет существенно быстрее выполнять огневые задачи. Экипаж машины уменьшен с трех до двух человек, при этом время развертывания на неподготовленной боевой позиции уменьшено до шести минут, а на подготовленной — до одной. На то, чтобы выпустить весь боезапас по противнику, артиллеристам нужно несколько минут. И лишь одна на то, чтобы привести систему в походное положение и покинуть позицию.

У «Торнадо-Г» по сравнению с РСЗО предшествующих модификаций значительно увеличены ключевые характеристики — дальность стрельбы, точность и кучность в залпе, что позволяет быстро и эффективно уничтожать различные типы целей, отметил военный эксперт полковник Сергей Суворов. Немаловажно и то, что благодаря интеграции с АСУ значительно сокращено время для развертывания и применения системы, добавил он.

Эта современная система повысит боевой потенциал такого особого региона, каким является Крым, рассказал изданию военный эксперт Виктор Мураховский.

"Ключевая особенность «Торнадо-Г» заключается в возможности использовать его совместно с АСУ, что позволяет осуществлять централизованное управление огнем, — отметил он. — Расчеты РСЗО автоматически получают координаты и другие данные для стрельбы. Это позволяет мгновенно занять огневую позицию и эффективно стрелять как одиночными машинами, так и подразделениями. А после выполнения огневой работы — мгновенно сворачиваться и покидать позиции, перемещаться на новые и там также выполнять задачи. Всё это позволяет избежать риска попасть под ответный удар".

Максимальная дальность стрельбы «Торнадо-Г» составляет 40 км и в перспективе может быть увеличена до 100 км. Боевые возможности новой системы расширили за счет новых реактивных боеприпасов. В номенклатуру вошли кассетные снаряды с отделяемой головной частью и самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами, позволяющими эффективно поражать бронированную боевую технику противника.

«Торнадо» — часть семейства РСЗО, куда входят системы разных калибров: помимо 122-мм «Торнадо-Г» ещё и 300-мм «Торнадо-С». Более мощная модификация создана для крупных артиллерийских формирований, решающих особо важные огневые задачи. Первые РСЗО «Торнадо-С» были отправлены в нынешнем году в части Южного военного округа.

«Торнадо-С» также полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель. Перевооружение на эти комплексы станет шагом на пути к роботизации российской артиллерии. В течение ближайших лет на «Торнадо-С» перейдут все артиллерийские подразделения окружного и центрального подчинения.