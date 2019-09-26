Російські прикордонники більше години тримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова в пункті пропуску на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю .

Про затримання Джеппарова повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, пише ZN,UA.

"Кримськотатарський правозахисник і активіст Абдурешит Джеппаров був затриманий при виїзді з Криму і вже більше години допитується співробітниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні між Армянськом і Каланчаком", - написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook у понеділок ввечері, 7 жовтня.

Адвокат Маммет Мабметов в коментарі виданню "Крим. Реалії" повідомив, що Джеппарова затримали без пояснення причин.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook він повідомив про звільнення правозахисника.

Нагадаємо, 19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив тимчасові заходи. По-перше, суд, не вдаючись детально в процес, вважав, що має право і підстави розглядати справу "Україна проти Росії". По-друге, суд прийшов до висновку, що "кримські татари і етнічні українці в Криму залишаються вразливими". Тому він погодився на введення тимчасових заходів проти РФ для захисту національних меншин в Криму і зобов'язав Росію: а) утриматися від обмежень стосовно кримських татар на представництво власних інтересів, включаючи відновлення діяльності Меджлісу; б) забезпечити ведення навчання українською мовою. По-третє, МС ООН зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

Суд зобов'язав Росію відзвітувати про конкретні кроки, спрямовані на виконання рішення, до 19 січня 2019 року. однак Кремль припис проігнорував.