«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия

12:30 08.10.2019   Крым

Оккупационные власти Крыма совместно с федеральным госпредприятием «Крымская железная дорога» намерены создать отдельное предприятие для перевозок пассажиров электричками.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Алексей Красоткин, пишут Новости Крыма.

Красоткин сообщил, что планы прорабатываются с оккупационными властями. Пассажирская компания должна быть создана и она займется пригородными перевозками. "Мы предоставляем инфраструктуру для этого, а всей логистикой занимаются местные органы власти», – сообщил он.

Руководитель КЖД отметил, что компания будет государственной, но относиться к КЖД не будет. «Республика будет назначать маршруты в зависимости от пассажиропотока и управлять этим, а мы – предоставлять инфраструктуру для пользования. Но это пока на стадии обсуждения, это не такой быстрый момент. Есть намерение о создании, а каким образом – пока об этом рано говорить», – заключил он.

Оккупанты обещают, что в конце 2019 года, после открытия железнодорожной части Керченского моста, заработает регулярное сообщение между оккупированным Крымом и регионами России. 



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