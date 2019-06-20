Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье

12:00 08.10.2019   Турция

Ничто не подорвет решимость Турции продолжить буровые работы в Восточном Средиземноморье. 

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на открытии X Энергетического саммита на тему: «Построение будущего», который проходит под патронажем Министерства энергетики и природных ресурсов и при поддержке Управления по регулированию энергетического рынка, пишет Анадолу.

Министр отметил, что турецкое буровое судное Yavuz («Явуз») пятого октября вошло в район месторождения «Гузельюрт-1».

«Завершены последние подготовительные работы. Седьмого или восьмого октября судно приступит к бурению», - сказал Донмез.

По словам главы ведомства, в регионе ускорились разведка и добыча нефти и газа, Турция и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) продолжают проводить сейсморазведочные и буровые работы на лицензионных участках.

Мировое сообщество должно осознать решимость Турции в вопросе буровых работ в Средиземном море, отметил Донмез.

По его словам, Турция будет до последнего отстаивать права ТРСК и турок-киприотов.

В сферу энергетики Турции за последние 16 лет инвестировано свыше 100 миллиардов долларов, сказал министр.

«В последующие три года пятипроцентный рост экономики Турции будет способствовать росту спроса на электроэнергию. Экономический рост создаст массу дополнительных возможностей», - сказал Донмез.



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