«Аскет Шиппінг» збільшив обсяги експедирування зерна через Маріупольський порт

11:40 08.10.2019   Украина

ТОВ «Аскет Шиппінг» з початку 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 — червень 2020) опрацювало як експедитор через Маріупольський морський порт 120 357 тонн зернових вантажів.

Цей обсяг майже удвічі перевищує показник за весь 2018-2019 МР (67 тис. тонн), з повідомленням на прес-службу компанії пишуть Порти України.

«У цьому сезоні все відмінно, роботи багато. Рекордним за обсягом у нас став серпень, коли ми проекспедирували 58,7 тис. тонн. Таких обсягів за місяць у Маріуполі ще не було за всі одинадцять років роботи філії. Плани на жовтень — 50 тис. тонн», — розповів директор маріупольської філії «Аскет Шиппінг» Віталій Малецький.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тис. тонн.

У Маріуполі компанія працює з 2008 року і надає повний комплекс транспортно-експедиторського обслуговування: перевезення вантажів відправника на припортові склади, зберігання вантажу, транспортування вантажу в порт до борту судна, а також оформлення митних та інших документів, необхідних для експортної відправки вантажу, суднове агентування, сертифікацію, лабораторні дослідження, фумігування зерна.



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