ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» у першому кварталі 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 - червень 2020) транспортувало власним флотом понад 971 тис. тонн вантажів, оновивши рекорд вантажоперевезень за аналогічні періоди попередніх сезонів.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період флот компанії збільшив обсяг перевантаження агропродукції на експорт порівняно з 2018-2019 МР на 4% - до 770 тис. тонн.

«Крім того, маємо максимальний результат щодо перевантаження флотом зерна на експорт і за підсумками місяця. У серпні судноплавна компанія вперше за весь час свого існування перевантажила більше 325 тис. тонн», - зазначила прес-служба.

Судноплавна компанія здійснює перевезення аграрних вантажів (зернові, кавуни), будівельних матеріалів (пісок, палі, залізобетонні плити), добрив.

У вересні «Нібулон» розпочав експлуатацію найбільшого судна компанії - самохідного перевантажувача Nibulon Maх, що дозволить збільшити річний обсяг перевалки вантажів на 2-3 млн тонн і досягти загального річного обсягу перевалки 5-6 млн тонн.

ТОВ «СП «Нібулон» (засноване в 1991 році) — один із найбільших операторів зернового ринку України. Володіє власним перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту річною потужністю 5 млн тонн, одинадцятьма річковими терміналами на Дніпрі і Південному Бузі, судноплавною компанією, суднобудівно-судоремонтним заводом. Компанія в 2018-2019 маркетинговому році (МР) збільшила експорт зернових і олійних порівняно з 2017-2018 МР на 26,8% — до 5,2 млн тонн.