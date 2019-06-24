Сучасна Росія, як і терористична загроза, є реальними загрозами для Європейського союзу, хоча їх і не варто порівнювати.

Про це заявив кандидат на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, колишній глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель, на слуханнях у комітеті з питань зовнішньої політики, пише Європейська правда.

Відповідаючи на запитання одного з депутатів про своє давне твердження щодо того, що він вважає Росію "ворогом", Боррель запевнив, що вважає Росію загрозою не для власної держави, а для всієї Європи. "Я ніколи не говорив, що Росія – це ворог Іспанії. Я говорив про Європу", - наголосив він.

У якості прикладу, що ілюструє наявність цієї загрози, він навів спільну військову присутність держав-членів НАТО на східному фланзі, зокрема, у балтійських державах: "Якщо немає загрози, то чого ж канадські та іспанські військові працюють разом (у патрулюванні Балтії)?"

Водночас, іспанський дипломат уник відповіді на запитання про те, що становить більшу загрозу для ЄС – Росія чи світовий тероризм, оскільки недооцінювати терористичну загрозу неприпустимо. "Звичайно, тероризм - це дуже серйозна загроза, і я не хотів би займатися порівнянням того, що несе більшу небезпеку".

Раніше на цих слуханнях Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни".

Також кандидат на посаду головного дипломата ЄС обіцяв підтримувати Україну