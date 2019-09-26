Президентка Єврокомісії: Анексія Криму — перша силова зміна кордонів після Другої світової

08:15 08.10.2019   Крым

Незаконна анексія Криму РФ була першою з часів Другої світової зміною кордонів силою та мала далекосяжні наслідки, адже під сумнів було поставлено верховенство права, суверенітет та територіальну цілісність будь-якої країни.

Про це заявила обрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вітальному відео під час відкриття сесії "Європа та мир 1919-1989-2019" понеділок, 7 жовтня, на міжнародному форумі Salzburg Europe Summit, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У 2014 році ми мали болючий досвід: з незаконною анексією Криму вперше з часів Другої світової війни відбулася зміна кордонів силою. Це мало далекосяжні наслідки, і не лише для України. Йдеться про верховенство права та повагу до суверенітету та територіальної цілісності кожної окремої країни", - заявила фон дер Ляєн на відео, яке було продемонстровано перед початок сесії.

Обрана президентка Єврокомісії наголосила на важливості "за допомогою мультилатералізму спільно знаходити вирішення конфліктів шляхом переговорів".

"Я розумію та поділяю занепокоєння наших друзів у Східній Європі. Моя Комісія повинна стати геополітичною Комісією", - додала вона.

За словами фон дер Ляєн, належну увагу Єврокомісія під її керівництво приділятиме також розвитку ситуації на Західних Балканах.

Вона підкреслила, що сучасні глобальні виклики "є занадто великими, щоб з ними могла справитися окрема європейська країна". Зокрема, це стосується зміни клімату, міграційної кризи, для чого потребується "об’єднана сила європейських країн".



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