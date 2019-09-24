Суд зобов'язав Міністерство оборони РФ погасити заборгованість в розмірі 6,7 млрд рублів перед Центром судноремонту "Звёздочка" за модернізацію підводного човна - носія атомної станції АС-12 ("Лошарик").

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на проект Радіо Свобода «Север.Реалии».

«Суд зобов'язав Міністерство оборони Росії повернути Центру судноремонту "Звёздочка" борг в розмірі 6,7 млрд рублів (103 млн доларів - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на модернізацію підводного човна БС-64 "Підмосков'я" "Звёздочка" витратила 12 років. Підводний човен виконав кілька виходів у море. Однак Міноборони, з яким контракт на ремонт і переобладнання підводного човна було укладено у 2004 році, відмовилося повністю оплатити виконані роботи через відсутність грошей в бюджеті.

Втім, в ході розгляду з'ясувалося, що Міністерство оборони мало можливість завершити виплати "Звёздочке". Суд також оштрафував відомство за порушення термінів контракту на 31 млн рублів.

Військове відомство наполягало на порушенні термінів поставки замовлення. У контракті було зазначено дату 25 листопада 2016 року, однак акт прийому-передачі був підписаний лише у червні 2017 року. Як пояснили в Центрі судноремонту, причиною затримки стала неможливість провести окремі випробування підводного човна. Спільним рішенням центру судноремонту і міністерства оборони випробування перенесли на 2017-2018 роки, причому усунення зауважень багато в чому залежало від федерального відомства.

Атомні глибоководні станції по типу АС-12 не можуть самі ходити в далеке плавання. Їх транспортують до місця проведення досліджень великим атомним підводним човном спеціального призначення.

Для "Лошарика" з 2002 року таким носієм був човен БС-136 "Оренбург", але у 2015 році її поставили на ремонт. Майже два роки у "Лошарика" та інших станцій не було носія, поки на воду не спустили човен БС-64 "Підмосков'я".

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, при пожежі на науково-дослідному глибоководному пристрої. Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня на атомній глибоководної станції АС-12, відомій як "Лошарик".