Через підводний човен "Лошарик" Міноборони РФ оштрафували на $100 мільйонів

10:00 08.10.2019   Россия

Суд зобов'язав Міністерство оборони РФ погасити заборгованість в розмірі 6,7 млрд рублів перед Центром судноремонту "Звёздочка" за модернізацію підводного човна - носія атомної станції АС-12 ("Лошарик").

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на проект Радіо Свобода «Север.Реалии».

«Суд зобов'язав Міністерство оборони Росії повернути Центру судноремонту "Звёздочка" борг в розмірі 6,7 млрд рублів (103 млн доларів - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на модернізацію підводного човна БС-64 "Підмосков'я" "Звёздочка" витратила 12 років. Підводний човен виконав кілька виходів у море. Однак Міноборони, з яким контракт на ремонт і переобладнання підводного човна було укладено у 2004 році, відмовилося повністю оплатити виконані роботи через відсутність грошей в бюджеті.

Втім, в ході розгляду з'ясувалося, що Міністерство оборони мало можливість завершити виплати "Звёздочке". Суд також оштрафував відомство за порушення термінів контракту на 31 млн рублів.

Військове відомство наполягало на порушенні термінів поставки замовлення. У контракті було зазначено дату 25 листопада 2016 року, однак акт прийому-передачі був підписаний лише у червні 2017 року. Як пояснили в Центрі судноремонту, причиною затримки стала неможливість провести окремі випробування підводного човна. Спільним рішенням центру судноремонту і міністерства оборони випробування перенесли на 2017-2018 роки, причому усунення зауважень багато в чому залежало від федерального відомства.

Атомні глибоководні станції по типу АС-12 не можуть самі ходити в далеке плавання. Їх транспортують до місця проведення досліджень великим атомним підводним човном спеціального призначення.

Для "Лошарика" з 2002 року таким носієм був човен БС-136 "Оренбург", але у 2015 році її поставили на ремонт. Майже два роки у "Лошарика" та інших станцій не було носія, поки на воду не спустили човен БС-64 "Підмосков'я".

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, при пожежі на науково-дослідному глибоководному пристрої. Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня на атомній глибоководної станції АС-12, відомій як "Лошарик".



Ще на цю тему:

11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
18:30 30.09.2019
Огненный гриб и паника: Взрыв танкера с россиянами на борту попал на видео / Видео
08:50 30.09.2019
В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более полутысячи пассажиров / Фото
16:45 26.09.2019
Загоревшееся российское судно с аммиаком на борту затонуло в норвежсом порту / Фото
14:15 26.09.2019
В России пожар на крупнейшем в мире плавзаводе тушат уже третьи сутки
12:45 26.09.2019
Перелякана тварина потопила човен російського Північного флоту / Фото
11:45 26.09.2019
У берегов Норвегии загорелось российское судно: есть пострадавшие / Фото
09:15 26.09.2019
В Швеции произошло ЧП с судном из-за пьяного российского капитана
21:10 24.09.2019
В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
20:00 08.10.2019
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
18:00 08.10.2019
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
15:15 08.10.2019
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
19:45 08.10.2019
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"
19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд