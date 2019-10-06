В проекте бюджета США на 2020 год заложена финансовая помощь Грузии в размере $132 млн.

Об этом пишет ghall.com со ссілкой на «Коммерсантъ».

Эта сумма станет рекордной в истории американо-грузинских отношений.

Финансовая помощь будет выделена в рамках «Закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год». Закон определяет приоритеты США в поддержке и помощи странам-партнерам.

В целом проект бюджета США на будущий год предусматривает выделение европейским странам и Евразии, включая Грузию, $285 млн, направленных на поддержку западной интеграции и сдерживание российского влияния.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Грузии получат 8% прибавку к бюджету в 2020 году.