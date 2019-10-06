США выделят Грузии рекордную сумму помощи
|10:30 08.10.2019
|Грузия
В проекте бюджета США на 2020 год заложена финансовая помощь Грузии в размере $132 млн.
Об этом пишет ghall.com со ссілкой на «Коммерсантъ».
Эта сумма станет рекордной в истории американо-грузинских отношений.
Финансовая помощь будет выделена в рамках «Закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год». Закон определяет приоритеты США в поддержке и помощи странам-партнерам.
В целом проект бюджета США на будущий год предусматривает выделение европейским странам и Евразии, включая Грузию, $285 млн, направленных на поддержку западной интеграции и сдерживание российского влияния.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Грузии получат 8% прибавку к бюджету в 2020 году.
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