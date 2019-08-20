Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
|10:45 08.10.2019
|Турция
Туреччина підтримує територіальну цілісність і політичну єдність Сирії, не має на меті окупації її територій чи зміну їх демографічного складу.
Про це написав у Twitter речник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Укрінформ.
"Туреччина підтримує територіальну цілісність і політичну єдність Сирії. Не має зацікавленості в окупації чи зміни демографії. PKK/YPG зробили це на північному сході Сирії. Час це виправити", - написав Калин.
Він також додав, що Туреччина бореться проти терористичної організації та окреслив цілі створення зони безпеки на півночі Сирії.
"Зона безпеки слугуватиме двом цілям: захистити кордони Туреччини шляхом усунення терористичних елементів та дозволити біженцям повернутися до своїх домівок", - наголосив речник турецького президента.
Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на вихідних заявив про готовність до початку операції на півночі Сирії силами сухопутних та повітряних підрозділів. Після цього відбулися телефонні перемовини президентів США та Туреччині, під час яких сторони обговорили процес створення зони безпеки на півночі Сирії, на схід від Євфрату, та домовилися зустрітися у Вашингтоні у листопаді.
Пізніше президент Туреччини повідомив, що підрозділи ЗС США почали залишати північні райони Сирії, - території, на яких Туреччина анонсувала початок найближчими днями військової операції. Президент США Дональд Трамп пояснив це тим, що настав час американським військовим "вийти з нескінченних воєн" у Сирії і повернутися додому.
Ще на цю тему:
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
Турция начнет операцию на востоке Сирии
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій