Після етапування невідомо місцеперебування двох фігурантів "справи українських диверсантів"
|09:45 08.10.2019
|Крым
Родичам до сих пір не відомо місцезнаходження засуджених в окупованому Криму у «справі диверсантів» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, яких у вересні етапували із Сімферополя до Москви для розгляду апеляції на вирок.
Про це повідомив у понеділок, 7 жовтня, на своїй сторінці в Facebook Ілля Дудка, син Володимира Дудки, пише Центр журналістських розслідувань.
«Більше місяця не знаю, що з татом. Не знаю як його здоров’я, не знаю де він. Чи є у нього ліки, чи є їжа. Останнє, що він сказав на зустрічі з адвокатом, що його мучать постійні болі в шлунку і внизу живота, і тиск», – написав І.Дудка.
У коментарях до свого посту він додав, що в СІЗО Москви його батька і Олексія Бессарабова досі немає.
Як повідомлялось, у вересні стало відомо, що засуджених у окупованому Криму за сфабрикованою ФСБ «справою диверсантів» севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапують із СІЗО №1 Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.
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