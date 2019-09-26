Более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора вышли в море для проведения учений в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Эссен», подводной лодки «Колпино», малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец», а также судов обеспечения выполняет задачи в морских полигонах боевой подготовки в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны России

Экипажи кораблей отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выходу из пункта базирования, переходу в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.

В ходе учения экипажи кораблей отработают задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, а экипажу подводной лодки предстоит скрытно атаковать надводную и наземную цели и осуществить уклонение от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей.

Учения продлятся до 11 октября.