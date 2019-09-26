Более 10 кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для проведения учений
|09:30 08.10.2019
|Крым
Более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора вышли в море для проведения учений в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Эссен», подводной лодки «Колпино», малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец», а также судов обеспечения выполняет задачи в морских полигонах боевой подготовки в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны России
Экипажи кораблей отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выходу из пункта базирования, переходу в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.
В ходе учения экипажи кораблей отработают задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, а экипажу подводной лодки предстоит скрытно атаковать надводную и наземную цели и осуществить уклонение от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей.
Учения продлятся до 11 октября.
Ще на цю тему:
Экипаж фрегата оккупантов «Адмирал Эссен» провел в море учения ПВО
Херсонський суд дозволив передати АРМА танкер, що поставляв в окупований Крим паливо
В оккупированном Крыму появятся новейшие реактивные системы
На Черноморском флоте экипажи судов поисково-спасательного отряда тушили "пожар" на аварийном объекте
В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ
Оккупанты к 2024 году построят в Севастополе РЛС «Воронеж-М»
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
Тягали за волосся і душили мішком: Російський журналіст розповів про побиття морпіхами на курсах в Криму
В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер