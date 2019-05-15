В рамках совместного российско-армянского батальонного тактического учения на межвидовом полигоне Баграмян аэромобильные группы объединенной группировки войск Южного военного округа уничтожили командный пункт условного противника.

В район выполнения учебно-боевой задачи подразделения были переброшены вертолетами Ми-8МТВ. Военнослужащие отработали десантирование в тыл условного противника штурмовым и посадочным способами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Совместные разведгруппы выполнили поиск объекта в горно-скалистой местности, передали координаты с помощью комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункты управления разведки и артиллерии, после чего выполнили отход и эвакуацию в места дислокации батальонных тактических групп.

После разведки указанного района дополнительными средствами беспилотной авиации и подтверждения координат расположения командного пункта условного противника указанный объект был уничтожен артиллерийским огнем.

К тактическому учению под руководством командира соединения полковника Николая Мартынюк и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной специальной техники. Учение на межвидовом полигоне Баграмян будет проходить до 13 октября. Среди задействованной техники боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, современные комплексы разведки, управления и связи, а также истребительная, штурмовая, беспилотная и армейская авиация.