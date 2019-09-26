Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» батареи Каспийской флотилии впервые нанесли огневой удар по позициям условного противника в горах Дагестана
|08:45 08.10.2019
|Дагестан республика
Военнослужащие морской пехоты подразделения реактивной артиллерийской батареи Каспийской флотилии впервые выполнили ракетные пуски из реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо-Г» на полигоне Дальний в Республике Дагестан.
В ходе тактического учения артиллеристы произвели более 400 пусков по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дальностях до 10 км и выполнили более 50 различных огневых задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Артиллерийские расчеты вели огонь по заданным координатам в условиях горной и равнинной местности. Одним из усложняющих факторов ведения реактивной стрельбы стали естественные погодные условия, требующие корректировки наведения на цели, – в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер скоростью около 12 м/сек.
Также военнослужащие флотилии отработали действия артиллеристов на марше, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке.
Лагерный сбор артиллерийских подразделений КФл проводится в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в текущем году, в нем принимает участие более 300 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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